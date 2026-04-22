В Краснодаре перевернулся вахтовый автобус, шесть человек пострадали

ДТП с автобусом, перевозившим работников, произошло на пересечении улиц Северной и Филатова в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю.

По предварительным данным, 57-летний водитель вахтового автобуса наехал на бордюр, из-за чего транспорт перевернулся на бок. В нем ехали девять пассажиров.

"В результате ДТП шесть пассажиров автобуса доставлены в медучреждение для обследования", - уточнили в пресс-службе.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.