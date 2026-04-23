В Приморье байкер на скорости влетел в минивэн Honda и устроил пожар

Во Владивостоке байкер влетел в минивэн Honda. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«В районе нового авторынка серьезное ДТП с участием мотоциклиста. Мотоцикл влетел в минивэн Honda, после чего загорелся, сам байкер отлетел на десятки метров от места столкновения», – говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что на проезжей части горит мотоцикл, при этом рядом стоит иномарка, которая получила повреждения: у транспорта разбита задняя часть. О состоянии пострадавших в ДТП не сообщается.

