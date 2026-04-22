Мужчина попал в реанимацию после серьезного ДТП в Нижнем Новгороде

Два человека пострадали в ДТП, которое случилось в Нижнем Новгороде 20 апреля. Об этом сообщает государственная инспекция труда региона.

В 18:45 автомобиль ООО «Свит Лайф Фудсервис» выехал из распределительного центра на улице Героя Попова на Автозаводе в Набережные Челны. В машине находились два водителя. Один был за рулем, второй ехал в качестве пассажира.

Из-за снегопада и гололедицы автомобиль занесло, шофер не справился с управлением и выехал на встречку, где врезался в другую машину.

Мужчины получили травмы. У одного из них они не представляют угрозы для жизни, а второй находится в реанимации в тяжелом состоянии. Инспекция труда начала расследование группового несчастного случая.

Выясняем все обстоятельства и ожидаем медицинские справки со степенью тяжести полученных повреждений здоровья пострадавших водителей, — сказал главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес.

