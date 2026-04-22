В Татарстане автомобиль вылетел на тротуар и сбил людей

В Татарстане автомобиль, уходивший от погони, вылетел на тротуар и сбил людей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

© Московский Комсомолец

На кадрах с уличной камеры видно, как машина на скорости влетает в пешеходов. Один из них успел отскочить, второго госпитализировали в реанимацию. После столкновения автомобиль остановился.

На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. О состоянии пострадавших не сообщается.

