В Татарстане автомобиль вылетел на тротуар и сбил людей

Уходящий от погони автомобиль на скорости влетел в людей в Татарстане
В Татарстане автомобиль, уходивший от погони, вылетел на тротуар и сбил людей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.
На кадрах с уличной камеры видно, как машина на скорости влетает в пешеходов. Один из них успел отскочить, второго госпитализировали в реанимацию. После столкновения автомобиль остановился.
На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. О состоянии пострадавших не сообщается.
