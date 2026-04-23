В Брянской области три иномарки переехали пешехода

В Брянской области три автомобиля переехали пешехода. Об этом сообщает Telegram-канал 360 ЧП.

«Вечером 21 апреля на трассе А-240 «Брянск — Новозыбков» 30-летний водитель Infiniti сбил пешехода, который находился на проезжей части в темной одежде без световозвращателей», – говорится в публикации.

По данным канала, после падения на пешехода наехал Hyundai, затем – Toyota. В результате ДТП 65-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту произошедшей аварии.

До этого в Татарстане автомобиль влетел в людей, уходя от погони. При повороте машину вынесло на тротуар. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как транспорт на скорости сбивает пешеходов, после чего машина останавливается. На записи также заметно, что на место аварии прибыли сотрудники правоохранительных органов. О состоянии пострадавших в ДТП не сообщается.

