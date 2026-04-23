Девять человек пострадали в ДТП с автобусом под Красноярском

В Железногорске пассажирский автобус съехал с проезжей части в лес и столкнулся с деревом. Девять человек доставлены в больницу, сообщили в главке МВД по Красноярскому краю.

© Российская Газета

Авария произошла утром 23 апреля на улице Загородной. Водитель автобуса, принадлежащего индивидуальному предпринимателю, потерял управление, и транспортное средство скатилось с дороги, после чего въехало в дерево.

Пострадали восемь пассажиров и водитель, они госпитализированы, информация об их состоянии уточняется.

На месте ДТП работают сотрудники дорожно-патрульной службы.