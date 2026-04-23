Большой и маленький грузовики столкнулись на федеральной трассе в Приморье

46-летний дальнобойщик из Пермского края спровоцировал серьёзное ДТП на федеральной трассе «Уссури», в котором сам же получил серьёзные травмы, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на УМВД Приморья.

Пермяк вёз по трассе крупногабаритный груз на прицепе седельного тягача DAF. На 400-м километре дороги он разогнался и нарушил дистанцию до ехавшего перед ним грузовичка Mazda Bongo, произошло столкновение транспортных средств. От удара большой тягач и маленький грузовик разлетелись по кюветам.

Сильнее пострадал большой грузовик. Его водитель госпитализирован с переломом ребра и закрытой черепно-мозговой травмой, 57-летний водитель «Мазды» получил незначительные травмы и от госпитализации отказался, медики оказали ему необходимую помощь на месте ДТП.

Оба водителя имеют одинаковый стаж – 29 лет. В отношении пермяка составлены административные материалы за управление тягачом без диагностической карты, дающей допуск к участию в дорожном движении (статья 12.5 КоАП РФ), за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги (статья 12.5 КоАП РФ), за нарушение ПДД, повлекшее причинение нетяжёлого вреда здоровью человека (статья 12.24 КоАП РФ) и за повреждение дорожных сооружений (статья 12.33 КоАП РФ). Сумма штрафов может превысить 50 тысяч рублей, также ему придётся компенсировать ущерб дорожному хозяйству Приморья.

За причинение вреда здоровью дальнобойщика могут лишить и права управления транспортным средством на срок до двух лет.

Госавтоинспекция напоминает: при благоприятных дорожных условиях оптимальная дистанция между транспортными средствами составляет половину числа его скорости, так что при разгоне до 80 км/ч нужно выдерживать дистанцию в 40 метров, на скорости 60 км/ч – 30 метров, в заторах достаточно и пары метров, но не менее 2/3 длины автомобиля. На льду дистанция увеличивается в 7 раз, на снегу – в 3,5 раза, на мокрой дороге – в 2 раза.