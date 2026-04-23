На переезде в Югре иномарка столкнулась с вагоном поезда

В Сургуте выясняют обстоятельства инцидента на железнодорожном переезде, где иномарка столкнулась с вагоном грузового состава. В причинах произошедшего разбирается транспортная прокуратура.

"23 апреля около 10:00 по местному времени на нерегулируемом железнодорожном переезде по улице Трудовой в городе Сургуте произошло столкновение подвижного состава с легковым автомобилем Honda Accord, - пояснили в надзорном ведомстве. - В результате происшествия никто не пострадал, повреждения получил автомобиль".

В ходе проверки прокуратура намерена дать оценку соблюдение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта и при наличии оснований привлечь виновных к ответственности.