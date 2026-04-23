В Ижевске 11-летняя велосипедистка попала под колеса авто

Юная велосипедистка выехала на проезжую часть и попала под колёса «Фольксвагена» в Ижевске. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Авария произошла 22 апреля около 19:35 напротив дома №42А по улице 10 лет Октября. За рулём «Фольксваген Поло» был 25-летний водитель. По предварительной информации, девочка не справилась с управлением из-за отказа тормозов и выехала на проезжую часть в неположенном месте.

Девочка получила травмы.