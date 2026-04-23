ДТП, парализовавшее МКАД, попало на видео

В Москве на МКАД произошло серьезное ДТП с участием иномарок. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, 22-км МКАД (внутр.)», – говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковая машина на скорости врезается в автомобиль, который движется по соседней полосе, после чего обе иномарки выезжают на обочину. На записи также заметно, что в результате ДТП машины получили серьезные повреждения, при этом автомобильные детали разлетелись по дороге.

До этого в Татарстане автомобиль влетел в людей, уходя от погони. При повороте машину вынесло на тротуар. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как транспорт на скорости сбивает пешеходов, после чего машина останавливается. На записи также заметно, что на место аварии прибыли сотрудники правоохранительных органов. О состоянии пострадавших в ДТП не сообщается.

Ранее последние секунды перед жестким ДТП с опрокидыванием Nissan попали на видео.