В Оренбурге столкнулись три автомобиля, пострадал пешеход

В Оренбурге на ул. Шевченко столкнулись три автомобиля, пострадала пешеход
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с участием 3 машин и пешехода в Оренбурге.
23 апреля на улице Шевченко 30-летний водитель «Рено » не выдержал дистанцию и допустил столкновение с «Шевроле».
В результате столкновения «Шевроле» сбил 47-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному, после чего ее отбросило на «УАЗ Патриот».
В результате ДТП женщина-пешеход с различными травмами госпитализирована.