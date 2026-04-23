В Оренбурге столкнулись три автомобиля, пострадал пешеход

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с участием 3 машин и пешехода в Оренбурге.

© ProOren

23 апреля на улице Шевченко 30-летний водитель «Рено » не выдержал дистанцию и допустил столкновение с «Шевроле».

В результате столкновения «Шевроле» сбил 47-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному, после чего ее отбросило на «УАЗ Патриот».

В результате ДТП женщина-пешеход с различными травмами госпитализирована.