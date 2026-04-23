В Удмуртии водитель пошел на обгон и влетел в уходящую налево «Ниву»

Два автомобиля столкнулись на трассе в Увинском районе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

© ИА «Сусанин»

Авария произошла 23 апреля около 12:00. На 90-м километре трассы Ижевск-Ува 38-летний мужчина за рулём «Белджи» начал обгон на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог. В этот момент двигавшаяся впереди «Нива» под управлением 58-летнего водителя поворачивала налево. Столкновения избежать не удалось.

Водителя «Белджи» с травмами доставили в больницу. Мужчине из «Нивы» помощь оказали на месте. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все детали случившегося.