В Новокузнецке водитель без прав устроил ДТП

В Новокузнецке 61-летний пьяный водитель без прав устроил ДТП и скрылся с места происшествия.

Как сообщает полиция Кузбасса, авария произошла на улице Тореза. Водитель Toyota Land Cruiser 200 не справился с управлением и врезался в Ford Focus, после чего легковой автомобиль отбросило на дорожный знак. Виновник аварии скрылся.

В результате ДТП никто не пострадал, машины получили механические повреждения. Водитель Ford сообщил о случившемся в дежурную часть. Информацию также опубликовали в Интернете.

Полицейские нашли виновника аварии – им оказался местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся за езду без прав. Его водительское удостоверение истекло ещё в 2021 году.

Экспертиза показала, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения – уровень алкоголя в организме почти в 10 раз превышал допустимую норму.

В отношении него составили протоколы за управление автомобилем в состоянии опьянения и оставление места ДТП. Ему грозит административный арест до 15 суток и лишение права управления до полутора лет.