Появились новые подробности о ДТП с пьяной чиновницей в Москве

Муж женщины, погибшей в ДТП в центре столицы с участием экс-юриста Россотрудничества, рассказал подробности о смертельной аварии, пишет «СтарХит».

Накануне стало известно, что Таганский районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Владимировой Анны Константиновны.

Журналисты напомнили, что чиновницу обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, совершенном в состоянии опьянения, сопряженном с оставлением места его совершения.

Мужчина уточнил, что вместе с супругой ехал на своем «Мицубиси» по улице Садовая-Черногрязская, когда в них на высокой скорости влетел «Мерседес» под управлением пьяной девушки.

По его словам, он услышал шум, почувствовал удар, затем еще один, после чего на некоторое время потерял сознание. Он добавил, что очнулся быстро, в стоящей на бордюре машине, рядом с ним сидела залитая кровью жена.

«Смотрю — жена в крови. Выхожу из машины. Ребята подбежали, сразу начали выламывать дверь.Мигом подъехали скорая помощь, службы безопасности, сразу открыли дверь, достали», — отметил вдовец.

Мужчина пояснил, что врачи не стали обманывать его, сразу сказали, что у жены — клиническая смерть. Вместе с тем, скорая забрала женщину, увезла в Склифосовского, медики сделали все, что смогли для ее спасения. Через 1,5 часа из больницы позвонили и рассказали, что супруга скончалась.

У погибшей, врача-гастроэнтеролога поликлиники № 2 Управления делами президента, осталось двое детей — 19 и 6 лет, теперь о них будет заботиться отец.

Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту смертельного ДТП, находятся на контроле в прокуратуре Центрального административного округа.