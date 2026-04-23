После ДТП на трассе «Уссури» тягач и микрогрузовик оказались в кювете

На 400-м километре трассы А-370 «Уссури» в районе Ружино столкнулись седельный тягач и микрогрузовик. Оба водителя пострадали. По предварительным данным, 46-летний житель Пермского края за рулём DAF FT XF105 460 с прицепом, перевозившим крупногабаритный груз, двигался со стороны Хабаровска в сторону Владивостока. Он не выбрал безопасную скорость и дистанцию до впереди идущей Mazda Bongo, после чего оба транспортных средства съехали в кювет. Об этом сообщает УМВД по Приморскому краю.

Водитель тягача получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом ребра, его госпитализировали. 57-летнему водителю микрогрузовика помощь оказали на месте, от госпитализации он отказался. Стаж обоих — 29 лет.

На виновника ДТП составили четыре административных материала — общая сумма штрафов может превысить 50 тыс. рублей. По ст. 12.24 КоАП РФ ему также грозит лишение прав до двух лет и возмещение материального ущерба.