В Москве мужчина угнал каршеринг и сбил двух пешеходов

На северо-востоке Москвы водитель каршеринга сбил двух пешеходов, сообщил "РГ" осведомленный источник.

Инцидент произошел недалеко от автосалона "Рольф" на Алтуфьевском шоссе. По нашим данным, каршеринговый кроссовер на большой скорости вылетел на тротуар у поворота к станции МЦД Дегунино. Арендное авто снесло двоих человек и опрокинулось на бок. Пострадавших доставили в больницу. Водитель каршеринга не пострадал.

"Кроме него в машине находился пассажир, оба задержаны для выяснения обстоятельств", - добавил наш собеседник.

По нашим данным, водитель сел за руль под чужим аккаунтом, обстоятельства ЧП уточняются.