Установлена личность водителя, сбившего людей на каршеринге в Москве

Водитель каршерингового авто, сбивший двух человек на Алтуфьевском шоссе, не имел водительских прав.

Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

«Водитель арендованного под чужим аккаунтом автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, с последующим наездом на пешеходов», — сообщили в ведомстве.

Пострадавших доставили в больницу. Прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств аварии.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что автомобиль попал в аварию, уходя от полицейской погони.

Незадолго до этого в Ярославской области машины вылетели в людей после серьезного столкновения на перекрестке. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как машины сталкиваются на перекрестке и на большой скорости вылетают на пешеходов, которые в момент аварии успевают сделать шаг назад. Автомобили получили серьезные повреждения.