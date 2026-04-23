Пенсионерку госпитализировали после ДТП в Нижнем Новгороде

Женщина пострадала в результате ДТП в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по региону.

Авария произошла 23 апреля, около 14:15. В районе дома № 24 по улице Космической 34-летняя женщина за рулем автомобиля Geely, выезжая с дворовой территории, сбила 73-летнюю нижегородку.

Пострадавшая переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу. Она получила травмы и была госпитализирована в городскую больницу № 13.

