При ликвидации последствий аварии на ЧАЭС созданы новые направления исследований

Авария на Чернобыльской АЭС произошла у самых границ Беларуси и причинила наибольший ущерб именно нашей стране. Около 70 процентов всех выпавших на европейской части СССР радионуклидов пришлись на Белорусскую ССР, 23 процента территории которой оказались загрязнены цезием-137, йодом-131, стронцием-90, различными изотопами плутония.

Первыми с новой угрозой столкнулись участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, среди которых - десятки тысяч белорусов, в том числе 185 сотрудников из 13 организаций Академии наук БССР.

Выпадение радиоизотопов на территории Беларуси в совокупности с их включением в биологическую цепь миграции (почва - растения - животные - человек) потребовало активных действий по защите населения. На первом этапе особую опасность представлял радиоактивный йод, наиболее уязвимыми к воздействию которого ("йодный удар") оказались дети в возрасте до 7 лет. Изотоп накапливался прежде всего в щитовидной железе, что через 5-10 лет после аварии привело к росту заболеваемости раком щитовидной железы у детей и подростков.

Абсолютное большинство детей после завершения лечения вернулись к полноценной жизни и уже сами стали родителями

По данным Всемирной организации здравоохранения, только в 1986-1992 годах заболело 172 ребенка в возрасте до 14 лет, а к 1992-му показатель заболеваемости детей раком щитовидной железы в Беларуси достиг 2,8 на 100 тысяч человек. ВОЗ признала папиллярный рак щитовидной железы у детей радиационно индуцированным заболеванием вследствие чернобыльской трагедии.

В рамках ликвидации последствий аварии по решению Правительства в 1990 году на базе Минского онкологического диспансера был создан Республиканский научно-практический центр опухолей щитовидной железы, который получил международное признание за заслуги по лечению детей, страдающих этим заболеванием. На фоне роста заболеваемости нам удалось не допустить увеличения смертности от данной патологии. Абсолютное большинство детей после завершения лечения вернулись к полноценной жизни и уже сами стали родителями.

Отсутствие опыта ликвидации последствий техногенной аварии такого масштаба привело к запоздалому и часто неадекватному реагированию на угрозу в момент аварии, что частично усугубило ее негативные последствия. Вместе с тем в Беларуси в кратчайшие сроки проведено отселение людей из наиболее пострадавших от радиации районов. А также реализован комплекс мер, обеспечивающих возможность проживания людей на менее загрязненных территориях без риска для здоровья, возвращения сельскохозяйственных земель в оборот. Для этого был разработан особый режим внесения удобрений и новые подходы к ведению сельского хозяйства, обеспечено углубленное медицинское наблюдение за жителями пострадавших районов.

По прошествии времени можно констатировать, что выстроенная система реагирования обеспечила эффективную защиту населения и не позволила допустить критического ухудшения состояния общественного здоровья в Гомельской, Могилевской и остальных областях, способствовала сохранению нормального социально-экономического развития регионов.

При ликвидации и преодолении последствий аварии на ЧАЭС накоплен ценный опыт в противодействии техногенным катастрофам в долгосрочной перспективе и созданы новые направления научных исследований. Уже 28 мая 1986 года в Академии наук БССР в целях научно-методического обеспечения вопросов, связанных с аварией на Чернобыльской АЭС, создали рабочую группу. Для научного сопровождения и решения проблем, вызванных последствиями аварии, в 1987-м создали Институт радиобиологии Академии наук БССР, который и сегодня выполняет исследования механизмов, закономерностей поведения загрязняющих веществ и радионуклидов в экосистемах, а также разрабатывает способы и средства снижения негативного воздействия факторов окружающей среды на здоровье человека.

Для предотвращения переноса радионуклидов, мониторинга радиационной обстановки и научного изучения влияния радиации на природу в отсутствие человека 18 июля 1988 года была создана особая охраняемая природная территория - Полесский государственный радиационно-экологический заповедник. Работники Института леса Академии наук БССР собирали пробы растений, травянистых, кустарниковых и древесных пород для оценки накопления радионуклидов во флоре, изучали состояние фауны в условиях радиационного загрязнения.

Для концентрации научного и практического потенциала в целях сохранения жизни и здоровья людей из наиболее пострадавших от аварии на ЧАЭС регионов 1 мая 1988 года создали Научно-исследовательский институт радиационной медицины Минздрава БССР, который мониторил состояние здоровья людей, проживавших на загрязненных радионуклидами территориях, а также эвакуированного из 30-километровой зоны населения. Сегодня его работу продолжает Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека. С 1986 года в Беларуси защищены сотни диссертаций по чернобыльской проблематике в области радиобиологии, медицины, экологии, сельского хозяйства и пр.

Опыт Беларуси был востребован при преодолении последствий аварии на АЭС "Фукусима-1". Наши ученые и специалисты-практики продуктивно взаимодействовали с японскими коллегами.

Эхо чернобыльской аварии еще долго будет отзываться болью в сердцах белорусов. Но выстроенная система компенсационных мероприятий и пристальное внимание со стороны лично президента и руководства страны позволили минимизировать ущерб и купировать основные негативные последствия.

Справка "РГ"

Владимир Степанович Караник, белорусский государственный деятель, организатор здравоохранения, онколог. С 1996 по 2011 год работал на различных должностях в Республиканском научно-практическом центре онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова. С 2011 по 2019 год занимал пост главного врача Минского городского клинического онкологического диспансера. Министр здравоохранения Республики Беларусь (11 июня 2019 - 22 августа 2020). Председатель Гродненского областного исполнительного комитета (22 августа 2020 - 3 марта 2025).

Заместитель премьер-министра Республики Беларусь с 3 марта 2025 года, председатель Президиума НАН Беларуси с 22 мая 2025 года. Кандидат медицинских наук.