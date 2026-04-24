В Бийске автобус сбил пешехода, а после врезался в автомобиль и магазин

В Бийске Алтайского края произошло смертельно ДТП с участием пассажирского транспорта.

Как сообщили в прокуратуре региона, инцидент произошел в пятницу. Водитель автобуса № 21 при подъезде к площади Льнокомбинат сбил пешехода - от полученных травм он скончался на месте. Затем автобус продолжил движение, столкнулся с припаркованным автомобилем и врезался в магазин.

В аварии также пострадали водитель автобуса и водитель легкового автомобиля, им оказывается медицинская помощь.

Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Особое внимание будет уделено причинам происшествия, состоянию дорожной сети и организации маршрута. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.