Пьяный водитель сбил автоинспектора в Калуге

Сотрудник Госавтоинспекции получил травмы разной степени тяжести в результате ДТП, которое произошло 19 апреля.

© Калуга 24

Автоинспектора сбила «Нива», которую он попытался остановить, увидев, что машина движется по дороге зигзагами. Однако водитель на сигналы жезлом не отреагировал. Сбив автоинспектора, машина врезалась в отбойник.

Как сообщили в Следственном управлении СКР по Калужской области, за рулем был житель села Воскресенское. За руль он сел пьяным. Возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Завершения следствия и суда водитель будет дожидаться под стражей.