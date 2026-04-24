Пьяный водитель сбил автоинспектора в Калуге

Пьяный водитель сбил автоинспектора
Сотрудник Госавтоинспекции получил травмы разной степени тяжести в результате ДТП, которое произошло 19 апреля.
Автоинспектора сбила «Нива», которую он попытался остановить, увидев, что машина движется по дороге зигзагами. Однако водитель на сигналы жезлом не отреагировал. Сбив автоинспектора, машина врезалась в отбойник.
Как сообщили в Следственном управлении СКР по Калужской области, за рулем был житель села Воскресенское. За руль он сел пьяным. Возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Завершения следствия и суда водитель будет дожидаться под стражей.