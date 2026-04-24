Водитель сбил двух омичей на «островке безопасности»

По данным прокуратуры, сегодня днем на перекрестке улиц Нефтезаводская и Энтузиастов 65-летнийй водитель автомобиля «Тойота Спринтер» не справился с управлением и сбил двух мужчин на «островке безопасности». Они в этот момент меняли колесо на «Мазде». На месте также находился автомобиль «Рено», который привез запасное колесо.

© Новый Омск

После наезда «Тойота» столкнулась с «Тойотой Камри», а от удара второй автомобиль отбросило на стоящий «Логан».

В результате ДТП пешеход 32-летний мужчина скончался на месте, его 74-летний знакомый умер в машине скорой.

По данным полиции, водитель «Тойоты» был в состоянии алкогольного опьянения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает омская прокуратура.