Грузовик перевернулся на 52-м километре МКАД

ДТП с участием грузовика произошло на внешней стороне 52-го километра МКАД в районе съезда №52В. Большегруз опрокинулся. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— На внешней стороне 52-го километра МКАД (в районе съезда №52В) опрокинулся грузовик. На месте работают оперативные службы города, — рассказали в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

На момент публикации материала нет информации о пострадавших. Водителям посоветовали выбирать альтернативные маршруты, так как в районе аварии образовалась пробка.

В этот же день ДТП с участием шести машин произошло на 23-м километре Киевского шоссе в Москве. В результате аварии пострадал один человек. На место прибыли экстренные службы столицы. В связи с ДТП было перекрыто три полосу в сторону Москвы.