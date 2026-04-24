В США женщина на монстр-пикапе случайно переехала суперкар
В американском штате Флорида водитель монстр-пикапа Chevrolet Silverado случайно переехала на парковке суперкар Lamborghini Huracan. Кадры с камер видеонаблюдения публикуют местные СМИ.
Наезд произошел, когда водитель спорткара искал свободное место. На записи видно, что пикап не сбросил скорость перед столкновением и не остановился сразу после удара. В итоге Silverado оказался сверху на Lamborghini.
Основной ущерб, судя по опубликованным кадрам, пришелся на спорткар. Данных о пострадавших не приводится.
