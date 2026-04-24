В Ленобласти пассажирский автобус с 10 людьми столкнулся с фурой

В Гатчинском районе Ленинградской области пассажирский автобус, перевозивший 10 человек, врезался в грузовик. Данные о пострадавших уточняются, сообщило региональное управление МЧС в своем канале в МАХ.

«На перекрестке произошло столкновение пассажирского автобуса и грузового автомобиля (фуры)», — уточнили в экстренной службе.

На место происшествия выехали врачи скорой, которые оказывают пострадавшим медицинскую помощь. Там же работают сотрудники Госавтоинспекции по Ленобласти и Санкт-Петербургу: им предстоит установить обстоятельства и причины случившегося.

Схожая авария произошла в Ленобласти четыре дня назад: в Тосненском районе столкнулись грузовик, микроавтобус и легковые автомобили. В результате пострадали девять человек. На опубликованных в соцсетях кадрах с места происшествия было видно, что все участвовавшие в ДТП машины получили серьезные повреждения: в частности, у микроавтобуса оказалась полностью снесена боковая часть. Для ликвидации последствий аварии на 99-м километре «А-120» в сторону Гатчины было временно организовано реверсивное движение.

Ранее в Ленобласти поезд протаранил автобус с паломниками.