Один человек погиб в ДТП на юге Москвы

Один человек погиб в результате ДТП на Бесединском шоссе в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Предварительно, водитель "ВАЗ" столкнулся с двумя автомобилями в попутном направлении и еще одним автомобилем – во встречном. В результате водитель "ВАЗ" скончался, а его пассажир был доставлен в больницу с различными травмами.

На месте уже находятся сотрудники Госавтоинспекции и следователи, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ДТП с участием семи автомобилей произошло на выезде из тоннеля на Большой Академической улице. Из-за этого движение в сторону Дмитровского шоссе было временно затруднено.

Еще одна авария с участием нескольких автомобилей произошла на 23-м километре Киевского шоссе: столкнулись не меньше 6 авто, в их числе 3 машины такси. В результате ДТП пострадал один человек.