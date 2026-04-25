Москвичи назвали самых частых виновников аварий на дорогах

Автовладельцы из Москвы оценили культуру вождения на дорогах. Значительная часть из них (34 процента) сочла ее неблагоприятной. К таким выводам пришли аналитики« Группы Ренессанс Страхование» (MOEX:RENI) и сервиса проверки и подбора автомобилей «Автокод». Результаты опроса есть в распоряжении «Мосленты».

© Мослента

Исследование показало, что 33 процента столичных автомобилистов считают культуру вождения нейтральной, а еще 11 процентов — ужасной.

Лишь четверть респондентов за последний год заметили улучшения в поведении других водителей, а 29 процентов заявили, что дорожная обстановка ухудшилась. Среди отметивших негативную тенденцию были жалобы на неиспользование поворотников при маневрах, агрессивное вождение, а также игнорирование предписания разметки и дорожных знаков. В топ-5 заметных ухудшений также вошли низкая культура парковки (58 процентов) и частое использование телефона за рулем (57 процентов).

По мнению участников опроса, чаще всего аварийные ситуации на дорогах создают курьеры на самокатах и велосипедах — так считают 70 процентов респондентов. В тройку анти-лидеров также вошли водители каршеринга, таксисты и мотоциклисты.

Ранее стало известно, что российские автовладельцы продемонстрировали привычку совмещать личный транспорт с каршерингом.