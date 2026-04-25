Задержан виновник смертельного ДТП с автобусом

В Ленинградской области правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении водителя грузового автомобиля, который спровоцировал масштабную аварию с участием пассажирского автобуса. Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ, инцидент произошел вечером 24 апреля в Гатчинском районе и привел к человеческим жертвам. Водитель большегруза уже задержан.

Трагедия разыгралась на 41-м километре автодороги А-120 «Петербургское южное полукольцо» в районе деревни Жабино, на территории Сяськелевского сельского поселения. По предварительным данным полиции, 34-летний водитель грузовика Shacman, двигаясь по трассе, проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на перекресток, где на полной скорости столкнулся с маршрутным автобусом марки «ПАЗ», следовавшим по маршруту Санкт-Петербург — Волосово. Удар был такой силы, что оба транспортных средства получили серьезные деформации.

По уточненным данным МЧС и полиции, в результате столкновения один из пассажиров автобуса, 63-летний мужчина, погиб на месте происшествия еще до приезда бригады скорой помощи. 51-летний водитель автобуса получил травмы, несовместимые с жизнью, и спустя некоторое время скончался в медицинском учреждении.

Таким образом, число жертв ДТП достигло двух человек.

Кроме того, по данным ГУ МЧС по Ленинградской области, всего в аварии пострадали 25 человек. Из них 10 были отправлены на стационарное лечение (четверо находятся в тяжелом состоянии, шестеро — в состоянии средней степени тяжести). Еще 13 пострадавших, включая двух детей, после оказания необходимой помощи были отправлены на амбулаторное лечение по месту жительства.

Следственным управлением УМВД России «Гатчинское» в отношении водителя грузовика было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Виновник аварии задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.