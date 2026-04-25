В центре российского города водитель сбил на автомобиле женщину-дворника

В центре Улан-Удэ произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, которое попало на камеры видеонаблюдения. Водитель легкового автомобиля на полном ходу сбил пожилую женщину-дворника, работавшую на обочине. Как сообщили в прокуратуре Бурятии, инцидент произошел утром 25 апреля на улице Куйбышева. 73-летняя сотрудница комбината по благоустройству получила серьезные травмы и была экстренно госпитализирована.

Согласно предварительным данным следствия, виновником аварии стал водитель автомобиля «Лада-Гранта». По версии правоохранителей, мужчина не справился с управлением.

Причиной этому послужили помехи, создаваемые пьяным пассажиром, который находился в салоне автомобиля и своими действиями отвлекал водителя. В результате машина, двигавшаяся по двухполосной дороге, резко изменила траекторию, выехала на обочину и совершила наезд на пожилую женщину, которая в тот момент убирала улицу.

Видеозапись момента ДТП была опубликована в официальном канале комбината по благоустройству города в системе «Макс». На кадрах видно, что дорога в районе происшествия была пустой, помех для движения других автомобилей не было, а погодные условия не препятствовали обзорности. Несмотря на это, «Лада-Гранта» резко поворачивает в сторону стоящего на обочине человека, затем прибавляет скорость и сбивает дворника.

Прокуратура Советского района города Улан-Удэ взяла ход установления обстоятельств ДТП на особый контроль.