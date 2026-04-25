Porsche въехал в забор исторической усадьбы в Сокольниках

Автомобиль Porsche Taycan въехал в забор исторической усадьбы в Сокольниках. Об этом в субботу, 25 апреля, сообщил Telegram-канал «112».

Иномарка снесла забор усадьбы купца 1-й гильдии П. Цигеля, построенной в начале XX века архитектором С. Айзиковичем. В 1918 году здание национализировали, в разное время там располагались детский туберкулезный санаторий и студия дубляжа и видеопроката ВПТО «Видеофильм», уточняется в публикации.

Информации о пострадавших на момент публикации не поступало.

До этого автомобиль пробил ограждение и упал в Обводный канал в Санкт-Петербурге, в результате инцидента были госпитализированы два человека. Как сообщили в МЧС, машину пришлось доставать при помощи автокрана.

Ранее грузовик врезался в тросовое ограждение на 40-м километре трассы А-104 в Мытищах. Из-за ДТП движение автомобилей в сторону области было перекрыто. В аварии никто не пострадал. Сотрудники ДПС оперативно прибыли на место для установления всех обстоятельств.