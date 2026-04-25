Два человека пострадали в результате падения с мотоцикла на МСД

Два человека пострадали в результате падения с мотоцикла на Московском скоростном диаметре (МСД). Об этом в субботу, 25 апреля, пишет агентство городских новостей «Москва».

По данным источника, мотоциклист на дублере в районе Березовой аллеи не справился с управлением, в результате чего он и его пассажирка упали с байка. Обоих с переломами госпитализировали в Склиф, уточняется в публикации.

Накануне автомобиль марки «Ягуар» столкнулся с «газелью» на Московском скоростном диаметре в районе Ховрино. ДТП произошло в районе дома 18а по Зеленоградской улице.

Ранее авария с участием двух внедорожников, легковушки и мотоцикла произошла на 3-й улице Ямского Поля в центре Москвы. Тогда в результате ДТП никто не пострадал.