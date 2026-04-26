Появились новые подробности о смертельном ДТП с автобусом под Петербургом

Гатчинский горсуд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий водителю грузовика, обвиняемому в ДТП с автобусом в Ленобласти. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

В ведомстве отметили, что суд принял решение о запрете обвиняемому общаться с потерпевшими (их представителями), свидетелями, а также лицами, которые будут допрошены по уголовному делу

Фигуранту также запретили управлять автомобилем или иным транспортным средством, фактически лишив профессионального шофёра возможности садиться за руль, уточнили в пресс-службе.

Суд отказал следствию и прокуратуре, настойчиво требовавшим заключить мужчину под стражу. Вместе с тем, обвиняемого обязали самостоятельно являться по вызовам следователя, суда.

Напомним, что в пятницу, 24 апреля, водитель большегруза выехал на запрещающий сигнал светофора на перекрёсток федеральной трассы А-120 и региональной дороги и столкнулся с пассажирским автобусом, следовавшим в сторону Волосово.

Два человека погибли в аварии, двадцать три, в том числе, шесть детей, пострадали. Скорые госпитализировали пострадавших в региональные клиники.

В частности, в Гатчинскую больницу с травмами головы, позвоночника, тазовых костей, конечностей и ребер поступили 10 человек. Медики провели в операционной около восьми часов.

В настоящее время 13 человек, из них — двое детей, находятся на амбулаторном лечении, десять человек — на стационарном, в том числе четверо в тяжелом состоянии.

После столкновения на проезжей части рассыпался груз, движение по трассе было полностью перекрыто. К утру 25 апреля проезжую часть расчистили, поврежденный транспорт убрали.