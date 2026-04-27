Подросток погиб в ДТП в Татарстане, двое детей пострадали

В Зеленодольском районе Татарстана в ДТП с пьяным водителем погиб подросток, еще двое детей получили травмы.

Как сообщает прокуратура РТ, авария произошла ночью 26 марта на автодороге "Мамадыш - Акилово - Татарское Азелеево". Автомобилем Renault Logan управлял 18-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения и без прав. Он не выбрал безопасную скорость, в результате чего машина перевернулась и врезалась в металлическое ограждение.

На месте ДТП скончалась 16-летняя пассажирка автомобиля. Еще двое подростков 13 и 14 лет получили травмы и были госпитализированы. На место происшествия выезжал исполняющий обязанности зеленодольского городского прокурора Марс Иббятов.

Проводится проверка, ход которой взят на контроль надзорного ведомства.