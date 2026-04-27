В Слободском районе водитель ВАЗ-2114 совершил наезд на пешехода

Обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.

В Слободском районе 25 апреля около 03:20 произошло смертельное ДТП. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, на 622-м километре федеральной автодороги «Кострома — Шарья — Киров — Пермь» 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 совершил наезд на пешехода.

От полученных в аварии травм 73-летняя женщина-пешеход скончалась. По факту случившегося сотрудники ГИБДД проводят проверку, в ходе которой будут установлены все причины и обстоятельства трагедии.