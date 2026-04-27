Восьмилетняя девочка попала под колеса иномарки в Ростове

Ростовская область, 27 апреля 2026, DON24.RU. Водитель Volkswagen Polo на большой скорости сбил восьмилетнюю школьницу. Все произошло накануне вечером на улице Днепропетровской в Ростове. Об этом сообщает телеканал «ДОН 24» со ссылкой на собственный источник:

© Don24.ru

«Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте с матерью».

Девочка получила множество травм и переломов, ее увезла карета скорой помощи.

Ранее сообщалось, что автомобиль спровоцировал ДТП с пассажирским поездом. Люди в ходе инцидента не пострадали.