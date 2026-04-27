Подросток на питбайке разбился в Пятигорске

В Пятигорске 15-летний подросток на питбайке попытался обогнать автомобиль и врезался в него – мальчик погиб, его пассажир в реанимации.

Авария произошла 26 апреля около 16:00 на улице Георгиевской. По данным Госавтоинспекции Ставропольского края, подросток на мотоцикле пошёл на обгон автомобиля Kia, который в этот момент начал поворачивать. Столкновения избежать не удалось.

От удара водитель и пассажир слетели с питбайка. 15-летний подросток скончался на месте от полученных травм. Его 18-летний пассажир с тяжёлыми травмами был доставлен в реанимацию.

Как уточнили в ГАИ, у подростка не было водительских прав, а оба мальчика ехали без мотошлемов и защитной экипировки. За рулём иномарки находился 52-летний местный житель.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Уточняется, что также будет дана правовая оценка действиям родителей, допустивших несовершеннолетнего к управлению питбайком на дороге – передаёт "КП-Северный Кавказ".

