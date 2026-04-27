На Алтае УАЗ слетел с дороги и перевернулся

В Онгудайском районе Республики Алтай после съезда с дороги опрокинулся автомобиль УАЗ, пострадали трое пассажиров, двое из которых — дети 11 и 14 лет.

Как сообщили в МВД по Республике Алтай, инцидент произошёл 26 апреля в селе Купчегень. 46-летний водитель не справился с управлением, машина налетела на опору ЛЭП и перевернулась. Травмы различной степени тяжести получили 46-летняя женщина и два мальчика.

14-летний подросток был осмотрен медиками, госпитализация ему не потребовалась. Полиция проводит проверку обстоятельств происшествия.

