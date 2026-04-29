В Удмуртии водитель мопеда устроил аварию с двумя иномарками

Ува. Удмуртия. В утренние часы 28 апреля в Уве произошло ДТП из-за водителя мопеда, у которого вдобавок не было прав. Об этом сообщили в ГАИ Удмуртии.

Авария случилась на улице Школьной, напротив дома №99. Мужчина 40 лет на мопеде решил пойти на обгон. В этот момент он врезался в автомобиль «ВАЗ-2114», который ехал навстречу. За рулем отечественной легковушки был 19-летний парень.

После удара мопед также столкнулся с автомобилем «Хендай Гетц», который двигался в попутном с ним направлении. За рулем иномарки находилась 60-летняя женщина.

В результате происшествия пострадал только водитель мопеда. Его госпитализировали с травмами.