В Перми иномарка протаранила остановку с людьми: пострадали четыре человека.

В Свердловском районе краевой столицы кроссовер на скорости въехал в остановочный павильон в утренний час пик. Медицинская помощь потребовалась четырем участникам инцидента, один из которых был госпитализирован для обследования.

Дорожная авария произошла утром 28 апреля в микрорайоне Куйбышева. По информации ГУ МВД по Пермскому краю, в 06:55 автомобиль марки «Рено Дастер» совершил наезд на остановку общественного транспорта в районе дома №29/2 на улице Солдатова. За рулем транспортного средства находился мужчина 1990 года рождения. Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили четыре человека, среди которых оказался и сам виновник аварии. Как пояснили представители регионального министерства здравоохранения, трое пострадавших были направлены в травмпункт для оказания амбулаторной помощи. Еще один участник ДТП доставлен в стационар для проведения детального осмотра. На текущий момент врачи оценивают состояние всех раненых как удовлетворительное.

На месте происшествия работали оперативные службы, движение транспорта в районе улицы Солдатова не перекрывалось. Правоохранительные органы проводят проверку технического состояния автомобиля и проверяют водителя на наличие алкоголя в крови.