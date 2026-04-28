Фура врезалась в компенсатор теплоснабжения в Балезино

Балезино. Удмуртия. В Балезино вновь повредили компенсатор теплоснабжения. Об этом во время аппаратного совещания с главой Удмуртии сообщил заместитель председателя правительства Удмуртии Игорь Асабин.

Ночью 28 апреля в компенсатор врезался грузовик. Работы по восстановлению компенсатора ведутся.

Напомним, что подобные инциденты уже случались.

В январе 2024 года в Балезино лесовоз снёс компенсатор тепловой сети на улице Азина, а в декабре 2025 года фура врезалась в компенсатор тепловой сети на улице Железнодорожной.