В Москве опрокинулась "Газель"

В Москве столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

«Авария произошла в районе дома 21к1 на проспекте Вернадского: столкнулись легковой автомобиль и «Газель». От удара грузовик опрокинулся», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в момент аварии Газель приземлилась на бок, при этом автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

До этого в Московской области возле города Зарайск произошла серьезная авария с участием фуры и легкового автомобиля. Водители запечатлели последствия аварии на видео. На кадрах заметно, что в момент ДТП фура выехала за пределы проезжей части. На записи также видно, что на дороге стоит поврежденный легковой автомобиль: у транспорта полностью смят и разбит кузов. На место ДТП прибыли сотрудники экстренных служб.

По данным Telegram-канала 112, водители грузовика и легковой машины потеряли управления, после чего столкнулись на заснеженной дороге.

