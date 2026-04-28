Водитель мопеда погиб в ДТП на трассе «Краснодар — Верхнебаканский»

Авария со смертельным исходом произошла вечером 27 апреля 2026 года на автодороге «Краснодар — Верхнебаканский». По предварительной информации, 35-летний мужчина за рулем мопеда «Ирбис» выезжал с второстепенной дороги.

Он не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «Вольво», который двигался во встречном направлении.

В результате происшествия водитель мопеда скончался на месте. Медицинская помощь ему не понадобилась — смерть наступила до прибытия бригады скорой.

По факту ДТП сотрудники полиции Кубани проводят проверку. Обстоятельства случившегося устанавливаются.