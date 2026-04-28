Школьник-мотоциклист дважды перевернулся в воздухе после ДТП в Красноярске

Подросток-мотоциклист чудом выжил после столкновения с иномаркой в Красноярске. Несовершеннолетний водитель без экипировки дважды перевернулся в воздухе, упал на асфальт, но тут же поднялся.

© Российская Газета

Авария произошла на улице Перенсона в центре краевой столицы. 16-летний горожанин, разогнавшись на подаренном отцом мотоцикле, столкнулся с седаном и вылетел из седла. Парень два раза перевернулся над проезжей частью и рухнул на нее.

"Серьезных травм юный мотоциклист не получил, ему назначено амбулаторное лечение", - рассказали в краевом главке Госавтоинспекции.

Полицейские отметили, что школьник, не имеющий водительских прав, управлял скоростным транспортным средством без шлема и прочей экипировки.

Назначено административное расследование, составлено несколько протоколов. Сумма штрафов может превысить 20 тысяч рублей. Мотоцикл помещен на спецстоянку.