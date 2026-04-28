В Ельце водитель "Ларгус" врезался в дерево

В Ельце на улице 9 Декабря 46-летний водитель «Лады Ларгус» рано утром 24 апреля врезался в дерево, сообщают в ГАИ Липецкой области. Авария случилась примерно в половине пятого утра.

Мужчина не справился с управлением, машину отбросило на придорожное дерево. С травмами его транспортировали в стационар на скорой и госпитализировали. О других пострадавших не сообщается.

Инспекторы снова напоминают водителям о внимательности за рулем и выборе скорости по погодным и дорожным условиям, особенно ночью и в ранние утренние часы.

Все обстоятельства этого ДТП сейчас устанавливают сотрудники ГИБДД.