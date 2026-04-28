В Англии на трассу вылились тысячи литров просекко из-за ДТП

В Англии тысячи литров просекко вылились на шоссе после ДТП, пишет Metro.

В результате столкновения фуры, перевозившей 30 тонн просекко, тысячи стеклянных бутылок разбились, а игристое вино буквально полилось через автомагистраль. Сообщается, что один человек получил легкие травмы.

По данным полиции, в результате столкновения одна из машин «частично поднялась над землей», что потребовало проведения «сложной» спасательной операции. На место прибыли бригады пожарно-спасательной службы. К счастью, заблокированных в автомобилях не оказалось.

Офицеры уточнили, что у одного из грузовиков произошло «отсоединение прицепа от кабины». Движение по трассе полностью перекрыто на семь часов. Все это время специалисты разбирали мусор на участке дороги и приводили дорожное полотно в норму.