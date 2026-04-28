Кот устроил ДТП на российской трассе

В Красноярском крае автомобиль Honda Civic попал в ДТП. Причиной стало поведение кота — питомец выбрался из переноски и прыгнул на колени хозяйке, пишет Telegram-канал Shot.

© Соцсети

По данным канала, 24-летняя девушка решила поехать из Шарыпова в Красноярск, взяла с собой переноску с котиком.

На 43-м километре трассы Ачинск — Ужур — Троицкое любимец выбрался из клетки, пробежался по салону, затем направился к хозяйке.

Автоледи, не сбавляя скорость, попыталась водворить животное в переноску. Попытка совместить эту операцию, непростую и в домашних условиях, и поездку по трассе, ожидаемо окончилась неудачей — машина вылетела с дороги.

Хозяйка иномарки рассказала прибывшим инспекторам, что в первую очередь осмотрела кота, затем — автомобиль, и только потом — себя.

Журналисты заметили, что девушка, кот и машина повреждений каким-то чудом не получили, царапины не в счет. Вместе с тем, автоледи придется выплатить 500 рублей за нарушение пункта 23.3 ПДД.