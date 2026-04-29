Кот выпрыгнул из переноски и спровоцировал ДТП в Красноярском крае

Кот выпрыгнул из переноски на руки хозяйке, тем самым спровоцировав ДТП в Красноярском крае. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Авария произошла на дороге Ачинск — Ужур — Троицкое. 24-летняя девушка, ехавшая в Красноярск, посадила кота в переноску, но не пристегнула ее ремнем. В результате во время поездки питомец выскочил и принялся бегать по салону.

В какой-то момент кот запрыгнул на руки находившейся за рулем хозяйки. Девушка попыталась вернуть питомца в переноску, продолжая управлять автомобилем, но не справилась. Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся.

Девушка и ее питомец не пострадали. Теперь водителю грозит штраф 500 рублей за нарушение правил перевозки грузов.

