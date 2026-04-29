В Оренбурге сбили 18-летнего пешехода

В Оренбурге на улице Транспортной сбили 18-летнего пешехода
Накануне, 28 апреля, в Оренбурге на ул.Транспортной на «зебре» сбили пешехода. Молодой человек был госпитализирован в больницу.
По предварительным данным, ДТП произошло напротив дома №16/4 по ул.Транспортной. 24-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия» сбил 18-летнего пешехода. Молодой человек переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
После ДТП пострадавшего доставили в медучреждение.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.