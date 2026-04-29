Восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Астрахани

Авария с участием маршрутки и легкового автомобиля произошла в Астрахани. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Управление министерства внутренних дел России по Астраханской области.

По информации ведомства, транспортные средства столкнулись утром на улице Площадь вокзальная. Предварительно, водитель маршрутки пытался проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в автомобиль Hyundai. После этого маршрутка перевернулась.

«В результате ДТП, предварительно, пострадали восемь человек», — говорится в заявлении.

Травмы получили семь пассажиров маршрутки и водитель Hyundai, уточнили в ведомстве.

Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Актуально Астрахань». На них видно, что после аварии несколько очевидцев вышли из своих автомобилей и побежали к маршрутке, чтобы оказать помощь пострадавшим.

