В Петербурге на КАД минивэн разорвало в ДТП с грузовиком

В Санкт-Петербурге на внешнем кольце КАД у съезда к Мурманскому произошло серьезное ДТП с участием минивэна и грузовика. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

© Газета.Ru

«Volkswagen столкнулся с грузовиком в попутном направлении. Пострадали два человека — водитель и еще один пассажир минивэна (предварительно, несовершеннолетний). На месте работают оперативные службы», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что минивэн получил серьезные повреждения, транспорт разбился на части. При этом заметно, что прибывшие спасатели достают из поврежденного автомобиля пассажира, который получили несовместимые с жизнью травмы.

